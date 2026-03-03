Ambiente l’allarme che non suona

Nell’ultimo mese, in provincia di Bergamo, si sono verificati quattro episodi legati all’ambiente. Sono stati segnalati un’ampia moria di pesci, la presenza di schiuma e acqua rossa nel Fiume Serio e acque di colore azzurro fluo nel torrente che attraversa il Comune di Vertova. Questi eventi hanno attirato l’attenzione delle autorità e dei residenti della zona.

Interventi e analisi non bastano: i cittadini hanno diritto di conoscere esiti, cause e responsabilità degli sversamenti Il nostro giornale ha fatto il suo dovere: raccontare i fatti, documentare, porre domande. Sul posto sono intervenute le autorità competenti, come Arpa Lombardia, insieme agli enti locali e alle forze dell'ordine. Bene, ma poi? Poi, spesso, cala il silenzio. Non è una critica preconcetta, né un'accusa. È una constatazione. A distanza di settimane, spesso non si conoscono gli esiti delle analisi, l'eventuale origine degli sversamenti, se siano stati individuati responsabili o adottate misure preventive. L'attenzione mediatica si spegne e la vicenda sembra dissolversi, un po' come le sostanze inquinanti che infestano i corsi d'acqua.

