Dopo il pareggio contro l’Hellas Verona, la partita Napoli-Verona si conclude con un 2-2, evidenziando alcune difficoltà del Napoli. In seguito a questa prestazione, Milinkovic Savic ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione della squadra. La partita ha messo in luce alcune criticità che potrebbero influenzare il cammino del Napoli nelle prossime gare, richiedendo attenzione e miglioramenti.

Soltanto un pareggio ieri per il Napoli che contro l’Hellas Verona non è riuscito ad andare oltre il 2-2. Un solo punto portato a casa, con l’Inter che ha prontamente approfittato, battendo il Parma ed allungando a +4 sugli azzurri in attesa della partita di stasera del Milan di Max Allegri. Napoli, le parole di Milinkovic-Savic. All’interno delle intervista post partita, ha parlato anche il portiere Milinkovic-Savic che ai microfoni di Radio CRC ha provato a dare quella che è la sua chiave di lettura sul match giocato al Maradona. “Devo essere sincero, devo rivedere le immagini per capire cosa non ha funzionato sul gol di Frese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Per conte diventa difficile…”: Milinkovic Savic suona l’allarme dopo Napoli-Verona

Napoli, Conte: “Milinkovic-Savic titolare per scelta, nessun infortunio” - Dopo una stagione senza coppe e lo Scudetto vinto, il Napoli torna in campo in Champions League: il primo avversario è di tutto rispetto. gianlucadimarzio.com

Conte. "Preoccupato per Meret? No, per Milinkovic-Savic dopo che ha preso il colpo in testa" - Il portiere azzurro Alex Meret ha dato forfait per il match contro la Fiorentina a causa di un affaticamento muscolare, ad aggiornare sulle sue condizioni è stato Antonio Conte in conferenza stampa: ... tuttomercatoweb.com

Conte: "Partita di stampo europeo, ho avuto risposte da squadra vera" - 0 casalingo contro il Como, salvato dal secondo rigore consecutivo parato da Milinkovic- sportmediaset.mediaset.it

Conte di fuoco dopo il pari contro il Verona: "Hojlund doveva amputarsi il braccio Diventa difficile..." - facebook.com facebook

#Conte di fuoco dopo il pari contro il Verona: "Hojlund doveva amputarsi il braccio Diventa difficile..." x.com