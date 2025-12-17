Per chi suona l’allarme Ragazzini e adolescenti di origine straniera

L'allarme scompare tra i giovani di origine straniera in provincia di Lecco emerge con frequenza: ogni due o tre giorni si registrano casi di persone, tra ragazzini e adolescenti, che svaniscono nel nulla. Motivazioni diverse, dall'esigenza di libertà alla costrizione, contribuiscono a un fenomeno che preoccupa la comunità e richiede attenzione.

Ogni due o tre giorni in provincia di Lecco scompare una persona. Chi per scelta, chi per un momento di smarrimento personale, chi perché costretto con la forza. Alcuni poi ritornano, altri vengono ritrovati, tanti no, spariscono. In provincia di Lecco fino a novembre sono state presentate 132 denunce di scomparsa di altrettanti scomparsi: 58 sono stati ritrovati, vivi o morti, in 74 ancora no. A scomparire, soprattutto ragazzini e adolescenti stranieri: sul dato complessivo pesano infatti i minorenni stranieri che scappano dalle comunità dove vengono accolti, per tornare a casa o ricongiungersi a genitori e familiari in caso di migranti. Ilgiorno.it

Tra i relatori Fabio Sbattella, docente alla Cattolica di Milano, il dirigente dell'Anticrimine di Lecco Pierluigi Danza con l'ispettore Italo Cantù e lo scrittore Andrea Vitali.