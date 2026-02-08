Cervia | Corso gratuito per baby sitter il Comune investe nella formazione femminile e nell’assistenza all’infanzia

Il Comune di Cervia apre le iscrizioni a un corso gratuito per diventare baby sitter. L’iniziativa mira a formare nuove figure professionali e a sostenere l’assistenza ai bambini. Le iscrizioni sono già aperte e si rivolgono a donne interessate a migliorare le proprie competenze e trovare una possibilità di lavoro nel settore.

Cervia si prepara ad accogliere un nuovo gruppo di aspiranti baby sitter grazie all’apertura delle iscrizioni per un corso gratuito, un’iniziativa voluta dal Comune e resa possibile dal finanziamento regionale destinato alla qualificazione professionale femminile. L’opportunità, promossa dallo Sportello SeiDonna e dai servizi alla comunità locali in collaborazione con l’ente di formazione Aeca, mira a rispondere alla crescente domanda di figure professionali nel settore dell’assistenza all’infanzia e a fornire alle partecipanti gli strumenti necessari per inserirsi nel mondo del lavoro con competenze specifiche e riconosciute.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cervia BabySitter Assistenza familiari, al via il corso gratuito di formazione promosso dai servizi sociali Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione dedicato all’assistenza ai familiari, promosso dai servizi sociali. Nasce l’Elenco comunale delle baby sitter: formazione gratuita e servizio qualificato È stato istituito l’Elenco comunale delle baby sitter, un servizio gratuito promosso dall’Assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ferrara. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cervia BabySitter Argomenti discussi: Corso gratuito per Baby Sitter a Cervia; Cervia, aperte le iscrizioni al corso gratuito per baby sitter; Cervia, corso gratuito per baby sitter: un’opportunità per 15 donne con tirocinio e albo comunale; Cervia si prende cura: arteterapia, mostra e incontri per caregiver. Chiude la pensione Jole di Mirna ed Eugenio Romagnoli, storica struttura ricettiva di Cervia costruita nel lontano 1961. Nel corso degli anni ha ospitato numerosi personaggi famosi, tra cui diversi calciatori e i comici Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.