Assistenza familiari al via il corso gratuito di formazione promosso dai servizi sociali

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione dedicato all’assistenza ai familiari, promosso dai servizi sociali. L’iniziativa si svolgerà a Bondeno il 26 marzo e a Cento il 29 marzo, offrendo strumenti utili per supportare le famiglie nel ruolo di assistenti. Le sessioni si terranno rispettivamente in via Giacomo Matteotti 10 e nel Palazzo del Governatore. Un’opportunità per approfondire competenze fondamentali in ambito sociale.

Partirà nella giornata del 26 a Bondeno, in via Giacomo Matteotti 10 (dalle 14.30 alle 16.30) e il 29 a Cento, nel Palazzo del Governatore e Sala Sindacale (dalle 14.30 alle 16.30), il corso gratuito di formazione per assistenti familiari, promosso dai servizi sociali gestione associata funzioni socio assistenziali dei Comuni dell'associazione intercomunale dell'Alto Ferrarese e dall'azienda Usl di Ferrara, con la collaborazione dell'associazione 'Francesco Mazzuca', Alzheimer - onlus. Il corso, aperto ad assistenti famigliari di tutti i Comuni del distretto sanitario ovest, è stato realizzato nell'ambito dell'attività di promozione e supporto all'attuazione delle linee di indirizzo regionali per la qualificazione ed emersione del lavoro di cura svolto da assistenti famigliari.

