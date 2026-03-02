In Italia, la pressione fiscale si attesta al 43,1%, mentre il prodotto interno lordo registra un incremento dello 0,5% secondo gli ultimi dati Istat. Il rapporto tra deficit e Pil si attesta al 3,1%, leggermente sopra la soglia che consentirebbe di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Questi sono i numeri aggiornati sullo stato dell’economia nazionale.

Il Pil italiano cresce, ma a un volume moderato. L'ultimo dato Istat mostra un aumento del Pil pari allo 0,5% con il rapporto deficit-Pil al 3,1%, ovvero appena sopra la soglia che permetterebbe l'uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. In generale, come racconta Confcommercio analizzando i dati pubblicati da Istat, c'è un miglioramento rispetto ai numeri del 2024, quando il rapporto rispetto al Pil, ma è minimo. Dietro ai dati ci sarebbe un incremento in volume del 3,5% degli investimenti fissi lordi e dello 0,9% dei consumi finali nazionali. Per i flussi esterni: le importazioni fanno segnare +3,6% e le esportazioni +1,2%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pressione fiscale in Italia al 43,1%, nel mentre il Pil è fermo: i dati

Meno tasse per le famiglie ma la pressione fiscale rimane alta in ItaliaNegli ultimi quattro anni le famiglie italiane hanno beneficiato di una riduzione del carico fiscale superiore a 33 miliardi di euro.

Il Comune presenta i suoi conti: pressione fiscale invariata nel Bilancio di previsione 2026/2028L'assessore Diego De Marzo ha illustrato, questa mattina, il documento di programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

Approfondimenti e contenuti su Pressione fiscale.

Temi più discussi: I numeri della tassazione: in Italia si arriva a un miliardo circa lo 0.05% del PIL; Ambiente, il gettito fiscale sale a 60,6 miliardi. Italia sopra la media UE; Italiani tutti più poveri in silenzio e il benessere non si diffonde; Video. Russia, economia in difficoltà: aumentano costi e pressione fiscale.

Fisco: Istat, pressione aumenta al 43,1% nel 2025(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mar - La pressione fiscale nel 2025 e' risultata pari al 43,1%, in aumento rispetto all'anno precedente (era 42,4%), per effetto di una crescita delle entrate fisc ... borsaitaliana.it

Fisco: Istat, pressione sale al 43,1% nel 2025Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Meloni è davvero la Presidente dei record: con lei aumenta ancora la pressione fiscale (43,1%), il prezzo del diesel raggiunge il picco dal 2025, e si impenna il debito pubblico…Giorgia, quanto ci costi! x.com

Meloni è davvero la Presidente dei record: con lei aumenta ancora la pressione fiscale (43,1%), il prezzo del diesel raggiunge il picco dal 2025, e si impenna il debito pubblico…Giorgia, quanto ci costi! - facebook.com facebook