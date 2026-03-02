Pressione fiscale in Italia al 43,1% nel mentre il Pil è fermo | i dati
In Italia, la pressione fiscale si attesta al 43,1%, mentre il prodotto interno lordo registra un incremento dello 0,5% secondo gli ultimi dati Istat. Il rapporto tra deficit e Pil si attesta al 3,1%, leggermente sopra la soglia che consentirebbe di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Questi sono i numeri aggiornati sullo stato dell’economia nazionale.
Il Pil italiano cresce, ma a un volume moderato. L'ultimo dato Istat mostra un aumento del Pil pari allo 0,5% con il rapporto deficit-Pil al 3,1%, ovvero appena sopra la soglia che permetterebbe l'uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. In generale, come racconta Confcommercio analizzando i dati pubblicati da Istat, c'è un miglioramento rispetto ai numeri del 2024, quando il rapporto rispetto al Pil, ma è minimo. Dietro ai dati ci sarebbe un incremento in volume del 3,5% degli investimenti fissi lordi e dello 0,9% dei consumi finali nazionali. Per i flussi esterni: le importazioni fanno segnare +3,6% e le esportazioni +1,2%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Meno tasse per le famiglie ma la pressione fiscale rimane alta in ItaliaNegli ultimi quattro anni le famiglie italiane hanno beneficiato di una riduzione del carico fiscale superiore a 33 miliardi di euro.
Il Comune presenta i suoi conti: pressione fiscale invariata nel Bilancio di previsione 2026/2028L'assessore Diego De Marzo ha illustrato, questa mattina, il documento di programmazione economico-finanziaria dell'Ente.
Approfondimenti e contenuti su Pressione fiscale.
Temi più discussi: I numeri della tassazione: in Italia si arriva a un miliardo circa lo 0.05% del PIL; Ambiente, il gettito fiscale sale a 60,6 miliardi. Italia sopra la media UE; Italiani tutti più poveri in silenzio e il benessere non si diffonde; Video. Russia, economia in difficoltà: aumentano costi e pressione fiscale.
Fisco: Istat, pressione aumenta al 43,1% nel 2025(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mar - La pressione fiscale nel 2025 e' risultata pari al 43,1%, in aumento rispetto all'anno precedente (era 42,4%), per effetto di una crescita delle entrate fisc ... borsaitaliana.it
Fisco: Istat, pressione sale al 43,1% nel 2025Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
Meloni è davvero la Presidente dei record: con lei aumenta ancora la pressione fiscale (43,1%), il prezzo del diesel raggiunge il picco dal 2025, e si impenna il debito pubblico…Giorgia, quanto ci costi! x.com
Meloni è davvero la Presidente dei record: con lei aumenta ancora la pressione fiscale (43,1%), il prezzo del diesel raggiunge il picco dal 2025, e si impenna il debito pubblico…Giorgia, quanto ci costi! - facebook.com facebook