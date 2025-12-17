Almaviva Contact tornano in piazza i lavoratori | protesta davanti all' Ars

Domani, giovedì 18 dicembre, i lavoratori di Almaviva Contact scenderanno in piazza davanti all'Ars per un sit-in promosso da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni. L'iniziativa mira a ottenere risposte tempestive e azioni concrete riguardo alla vertenza, che coinvolge il futuro occupazionale dei dipendenti.

Domani, giovedì 18 dicembre, a partire dalle 9.30 sit-in di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni davanti all’Ars per chiedere risposte immediate e atti concreti sulla vertenza ex Almaviva Contact. La manifestazione coinvolge gli oltre 484 lavoratori residenti a Palermo e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

"Durante l'incontro alla direzione regionale Inps Sicilia sulla vertenza Almaviva contact è emerso un quadro gravissimo.

