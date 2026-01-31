Pareggio in rimonta a Perugia | Ravenna si impone nel finale con gol decisivo in zona d’attacco

Questa sera a Perugia si è vissuto un pomeriggio di nervi tesi. La partita si è messa subito in salita per i locali, che sono passati in svantaggio nel primo tempo. Ma i padroni di casa non si sono arresi e sono riusciti a trovare il pareggio nella ripresa. La gara sembrava destinata a finire in pari, finché negli ultimi minuti il Ravenna ha sferrato un attacco decisivo in zona d’attacco e ha trovato il gol che ha regalato la vittoria ai suoi. Alla fine, il risultato di 1-1 racconta bene come si

Ravenna ha strappato un punto prezioso in rimonta a Perugia, chiudendo la gara con un pareggio 1-1 che ha lasciato il segno nel campionato di Serie C. Il match, disputato al Curi davanti a un pubblico acceso, è stato segnato da un’alternanza di emozioni che ha tenuto tutti sulle spine fino al fischio finale. I padroni di casa hanno aperto le danze al 22’ con un gol di testa di D’Alessandro, dopo un cross dalla destra che ha sorpreso la difesa ravennate. Il vantaggio ha dato fiducia ai gialloblù, che hanno controllato il primo tempo con intelligenza tattica e un pressing costante. Ma la seconda frazione ha mostrato un’altra faccia del campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pareggio in rimonta a Perugia: Ravenna si impone nel finale con gol decisivo in zona d’attacco Approfondimenti su Perugia Ravenna Ravenna, a Perugia arriva il pareggio 1-1 Il Perugia e il Ravenna si sono divisi la posta al “Renato Curi” con un pareggio 1-1. Un gol per due, Varas e Crisetig: «Gol decisivo, pareggio davvero un buon risultato» Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Perugia Ravenna Argomenti discussi: Pareggio in rimonta ma con tanti rimpianti per il Bologna con il Celtic; Referendum, il No in rimonta: pareggio tecnico (e politico); San Marino Academy, pareggio in rimonta contro il Venezia: è 2-2 ad Acquaviva; Il Gabicce Gradara in rimonta a Castelfidardo: termina 1-1. Europa League: la Roma rimonta in dieci e vola agli ottaviPari in extremis ad Atene contro il Panathinaikos: giallorossi qualificati direttamente. Inutile il 3-0 del Bologna sul Maccabi, rossoblù ai playoff ... altarimini.it Pareggio in rimonta ma con tanti rimpianti per il Bologna con il CelticLa partita del settimo turno di Europa League comincia con un erroraccio di Skorupski, che regala un gol ad Hatate, poi espulso. Gli scozzesi raddoppiano con Trusty. Nella ripresa i gol di Dallinga e ... rainews.it Serie A 1999-2000 – 8ª giornata Un weekend ricco di emozioni! Ecco i primi tre risultati della 8ª giornata: Fiorentina-Torino 1-1 Gol: Sommese (T) 79’, Balbo (F) 89’ Pareggio in rimonta per i viola, match equilibrato e spettacolare fino all’ultimo minuto. I - facebook.com facebook #Milan, il pareggio di #Roma non abbatte i rossoneri: rimonta #Scudetto nel mirino, con tre fattori da migliorare #SerieA #SempreMilan x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.