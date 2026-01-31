Questa sera l’Alma Fano si prepara a scendere in campo contro il Moie Vallesina allo stadio

L’Alma Fano affronta questo pomeriggio allo stadio "Mancini" (ore 15,00) il Moie Vallesina, penultima in classifica, già sconfitto all’andata per 3-1. I granata puntano ovviamente al successo pieno per continuare la corsa verso la vetta della classifica, forti anche dell’entusiasmo per la brillante e larga vittoria ottenuta domenica scorsa contro la Real Metauro. A raffreddare un po’ gli animi interviene, alla vigilia del match, lo stesso allenatore dell’Alma Mirco Omiccioli che predica invece più umiltà e concentrazione. "In questo campionato – aggiunge il tecnico fanese – ogni partita è piena di insidie e se devo essere sincero preferisco affrontare le squadre che stanno nella parte alta della classifica piuttosto che quelle che si trovano a lottare sul fondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Alma Fano alle prese con il Moie Vallesina. La truppa granata punta al successo pieno

