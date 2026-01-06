L’Immaginario Scientifico di Pordenone merita orari più estesi durante le festività

Con la fine delle festività natalizie, la consigliera comunale Irene Pirotta evidenzia la necessità di ampliare gli orari di apertura dell’Immaginario Scientifico di Pordenone. L’obiettivo è offrire alle famiglie e ai bambini maggiori opportunità di visite e attività durante il periodo delle festività, favorendo un’esperienza educativa e culturale più accessibile e sostenibile per tutta la comunità.

Con la chiusura delle vacanze natalizie, la consigliera comunale Irene Pirotta interviene sul tema delle attività per famiglie e bambini in città, richiamando l'attenzione sui limitati orari di apertura dell'Immaginario Scientifico di Pordenone.«Le giornate fredde e corte delle vacanze sono.

