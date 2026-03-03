All' Hangar teatri le musiche mitteleuropee sudamericane e jugoslave riprese dai Fior delle Bolge

All'Hangar Teatri si tiene il quarto appuntamento della rassegna Notti Ground, in programma il 6 marzo alle 20:30. Sul palco si esibiranno i Fior Delle Bolge, che proporranno musica mitteleuropea, sudamericana e jugoslava, riproposta dal gruppo. La serata segue il terzo evento di dicembre, dedicato alle pluralità, e rappresenta un momento dedicato alle sonorità internazionali.

Quarto e penultimo appuntamento per la rassegna Notti ground a Hangar teatri. Dopo il terzo evento di dicembre dedicato alle pluralità, questa volta a salire sul palco – il 6 marzo dalle 20 e 30 – saranno i Fior Delle Bolge. Il trio musicale reinterpreta a suo modo le tradizioni musicali alte e.

