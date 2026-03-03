All' Hangar teatri le musiche mitteleuropee sudamericane e jugoslave riprese dai Fior delle Bolge

Da triesteprima.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Hangar Teatri si tiene il quarto appuntamento della rassegna Notti Ground, in programma il 6 marzo alle 20:30. Sul palco si esibiranno i Fior Delle Bolge, che proporranno musica mitteleuropea, sudamericana e jugoslava, riproposta dal gruppo. La serata segue il terzo evento di dicembre, dedicato alle pluralità, e rappresenta un momento dedicato alle sonorità internazionali.

