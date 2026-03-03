Allerta terrorismo sorveglianza elevata per la Reggia E' un obiettivo sensibile

Da casertanews.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Interno ha aumentato il livello di allerta terrorismo, estendendo le misure di sorveglianza anche alla Reggia di Caserta. La Reggia è stata inserita tra circa 28.000 obiettivi sensibili in Italia, soggetti a controlli più severi. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza dell’area, considerata un sito di particolare importanza.

L’innalzamento del livello di allerta deciso dal Ministero dell'Interno coinvolge anche la Reggia di Caserta, inserita tra i circa 28mila obiettivi sensibili sottoposti a massima protezione su tutto il territorio nazionale.La decisione è maturata al termine di una riunione del Comitato nazionale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Attacchi sincronizzati ai treni, s’indaga per terrorismo. Deidda: “Giochi nel mirino, va potenziata la sorveglianza sulla rete ferroviaria”“Si tratta con certezza di atti dolosi e in base ai primi riscontri anche da parte dei tecnici di Rfi” che “sono stati fatti per creare il massimo...

Koné Juventus, occhi puntati anche in casa Sassuolo: il centrocampista è un obiettivo sensibile per la prossima estate. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Koné Juventus, i bianconeri seguono il centrocampista per giugno: piace il profilo del canadese in prestito dal Marsiglia...

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.