Allerta terrorismo sorveglianza elevata per la Reggia E' un obiettivo sensibile

Il Ministero dell’Interno ha aumentato il livello di allerta terrorismo, estendendo le misure di sorveglianza anche alla Reggia di Caserta. La Reggia è stata inserita tra circa 28.000 obiettivi sensibili in Italia, soggetti a controlli più severi. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza dell’area, considerata un sito di particolare importanza.