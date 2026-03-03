Allerta terrorismo sorveglianza elevata per la Reggia E' un obiettivo sensibile
Il Ministero dell’Interno ha aumentato il livello di allerta terrorismo, estendendo le misure di sorveglianza anche alla Reggia di Caserta. La Reggia è stata inserita tra circa 28.000 obiettivi sensibili in Italia, soggetti a controlli più severi. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza dell’area, considerata un sito di particolare importanza.
Attacchi sincronizzati ai treni, s’indaga per terrorismo. Deidda: “Giochi nel mirino, va potenziata la sorveglianza sulla rete ferroviaria”“Si tratta con certezza di atti dolosi e in base ai primi riscontri anche da parte dei tecnici di Rfi” che “sono stati fatti per creare il massimo...
