Koné Juventus, i bianconeri seguono il centrocampista per giugno: piace il profilo del canadese in prestito dal Marsiglia con riscatto condizionato. Mentre l’attenzione mediatica è quasi interamente focalizzata sulle urgenze della sessione invernale ormai alle porte, le grandi manovre strategiche per la stagione 20262027 sono già iniziate silenziosamente dietro le quinte della Continassa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza della Juventus ha acceso i riflettori su un profilo emergente che si sta mettendo in grande luce nel nostro campionato: Ismael Koné. Il centrocampista canadese, attualmente colonna portante del centrocampo del Sassuolo, è stato individuato dagli scout come uno degli obiettivi primari per rinforzare la mediana bianconera in vista della prossima estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koné Juventus, occhi puntati anche in casa Sassuolo: il centrocampista è un obiettivo sensibile per la prossima estate. I dettagli

