Il tesoro dei narcos sbarca a Civitavecchia | sequestrati 138 kg di cocaina valore da 15 milioni di euro

Nel porto di Civitavecchia, un'operazione congiunta tra Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane ha portato al sequestro di 138 kg di cocaina, con un valore stimato di 15 milioni di euro. Il intervento, avvenuto a novembre, ha colpito un traffico di droga proveniente da Barcellona, evidenziando l’intensificarsi delle attività di contrasto al narcotraffico.

Civitavecchia, 12 dicembre 2025 – Duro colpo ai narcos nel porto di Civitavecchia. Nel corso dei servizi svolti a novembre tra la Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia, la Guardia di Finanza di Roma – Gruppo Civitavecchia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Uadm Lazio 3 sono stati sequestrati 138 kg di cocaina purissima, nascosti all’interno del carico di un autoarticolato appena sbarcato da una motonave proveniente da Barcellona. L’attività, sviluppata nell’ambito dei controlli di sicurezza doganale e antidroga nello scalo portuale, è scaturita da una analisi del rischio condotta a livello interforze e che ha consentito agli operatori di individuare e fermare un autoarticolato di proprietà di una società slovena. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it