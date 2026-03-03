Allarme zanzare tigre L’appello della minoranza | Serve piano preventivo

Un gruppo di opposizione a Monte Argentario ha sollecitato l’amministrazione a intervenire con un piano preventivo contro le zanzare tigre. La minoranza sostiene che le misure di prevenzione devono diventare una priorità per limitare la diffusione degli insetti molesti. L’appello arriva in un momento in cui si registra un aumento dei fastidi causati dalle zanzare nella zona.

MONTE ARGENTARIO "La prevenzione sulle zanzare deve essere una priorità". Secondo il gruppo di opposizione Svolta Per l'Argentario gli interventi per limitare l'azione degli insetti molesti devono essere fatti in maniera preventiva. "Con l'arrivo della stagione primaverile – analizza il capogruppo Marco Nieto – torna puntuale il problema della proliferazione delle zanzare, aggravato negli ultimi anni dalla diffusione della zanzara tigre, specie invasiva ormai stabilmente presente anche nel nostro territorio. Un fenomeno che non rappresenta solo un disagio per i cittadini, ma che può assumere anche rilevanza sanitaria. Proprio per questo riteniamo che la gestione del problema non possa essere lasciata all'improvvisazione o a interventi tardivi.

