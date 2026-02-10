Un incontro per insegnare alle donne come riconoscere il tumore al seno

Sabato mattina, alla scuola dell’infanzia Maria Bambina di via Orelli a Lissone, si svolge un evento di prevenzione dedicato alle donne. L’incontro, in programma dalle 10 alle 12, insegna alle partecipanti come riconoscere i segnali del tumore al seno. L’obiettivo è sensibilizzare mamme, nonne, zie, amiche e anche educatrici, offrendo informazioni pratiche in un’atmosfera informale e diretta.

Una speciale mattinata di prevenzione dedicata a mamme, nonne, zie, amiche e anche educatrici. Sabato 14 febbraio, dalle 10 alle 12, nel salone della scuola dell'infanzia paritaria Maria Bambina di via Orelli a Lissone l'appuntamento è con la prevenzione del tumore al seno insieme.

