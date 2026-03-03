Allarme sicurezza vicino a Palazzo Chigi | intervengono gli artificieri per un trolley sospetto

Nel centro di Roma, vicino a Palazzo Chigi, si è verificato un intervento degli artificieri a causa di un trolley abbandonato davanti a un negozio. L’oggetto sospetto si trovava nel tratto di strada che si affaccia sulla piazza, a poca distanza dagli uffici della Presidenza del Consiglio. La zona è stata transennata mentre le forze dell’ordine gestivano la situazione.

Valigia abbandonata vicino a Palazzo Chigi, scatta l’allarme: intervengono gli artificieriAllarme a Roma nel pomeriggio di oggi dove è stato ritrovato un trolley a pochi passi da Palazzo Chigi: sul posto gli artificieri.

