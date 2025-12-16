Allarme bomba nel centro di smistamento di Poste Italiane intervengono gli artificieri dell' Arma

Oggi pomeriggio, alle 15:30, è stato segnalato un allarme bomba nel centro di smistamento di Poste Italiane situato nella zona Industriale di Catania. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell'Arma per accertamenti e garantire la sicurezza delle persone presenti.

Intorno alle ore 15 e 30 di oggi pomeriggio è scattato un allarme bomba nel centro smistamento meccanizzato di Poste Italiane, nella zona Industriale di Catania. In base alle prime informazioni attualmente disponibili, un pacco sospetto, confezionato in modo simile ad un vero ordigno, avrebbe.

