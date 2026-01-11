Armi furti e sicurezza stradale | stretta dei carabinieri nella Piana scattano 15 denunce

Nella Piana, i Carabinieri hanno intensificato i controlli, denunciando 15 persone per vari reati. Le accuse includono detenzione illecita di materiale esplodente, reati contro il patrimonio e la persona, oltre a infrazioni al codice della strada. L'operazione mira a garantire maggiore sicurezza e prevenire situazioni di rischio sul territorio.

Quindici persone sono state denunciate in stato di libertà per una pluralità di ipotesi di reato, che spaziano dalla detenzione illecita di materiale esplodente ai reati contro il patrimonio e la persona, senza tralasciare le violazioni al codice della strada. Questo il risultato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

