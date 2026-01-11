Armi furti e sicurezza stradale | stretta dei carabinieri nella Piana scattano 15 denunce
Nella Piana, i Carabinieri hanno intensificato i controlli, denunciando 15 persone per vari reati. Le accuse includono detenzione illecita di materiale esplodente, reati contro il patrimonio e la persona, oltre a infrazioni al codice della strada. L'operazione mira a garantire maggiore sicurezza e prevenire situazioni di rischio sul territorio.
🔗 Leggi su Reggiotoday.it
