Armi furti e sicurezza stradale | stretta dei carabinieri nella Piana scattano 15 denunce

Nella Piana, i Carabinieri hanno intensificato i controlli, denunciando 15 persone per vari reati. Le accuse includono detenzione illecita di materiale esplodente, reati contro il patrimonio e la persona, oltre a infrazioni al codice della strada. L'operazione mira a garantire maggiore sicurezza e prevenire situazioni di rischio sul territorio.

Denunce e segnalazioni a tappeto a Mantova per spaccio, furto e possesso di armi nel centro città - Controlli straordinari della Polizia a Mantova: denunce per tentato furto e droga, sanzioni a locali per violazioni amministrative. virgilio.it

VIDEO - Le immagini della cattura del pericoloso latitante ritenuto a capo di un’associazione criminale attiva nella zona, responsabile di estorsioni, furti aggravati, detenzione di armi ed esplosivi e altri reati aggravati dal metodo mafioso - facebook.com facebook

Smantellata a Brescia dai Carabinieri una baby gang: 8 le misure cautelari eseguite nei confronti di altrettanti minori responsabili di atti persecutori, estorsioni, rapine, minacce, furti, porto illegale di armi e danneggiamenti. Nel corso delle indagini, durante le q x.com

