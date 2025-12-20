Lucca, 20 dicembre 2025 – Gli agenti del Comando di Polizia Locale di Lucca hanno eseguito giovedì una serie di controlli programmati per la sicurezza della viabilità sugli assi stradali cittadini. Fra le violazioni accertate spicca l’individuazione di due documenti contraffatti: un conducente di autovettura italiana infatti è stato sorpreso mentre circolava con il certificato assicurativo apparentemente valido ma non collegato ad alcuna polizza assicurativa realmente esistente. L’assicurazione era stata stipulata online per un periodo breve, ma l’assicurazione intestataria ha poi confermato di non rilasciare assicurazioni temporanee e che il numero di riferimento sulla polizza non risultava esistente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rc auto falsa, scattano le maxi-multe. Giro di vite sulle strade

Leggi anche: Prato, maxi operazione di controlli sulle strade: fermati 800 veicoli, raffica di multe (anche a bici e monopattini)

Leggi anche: Controlli a tappeto sulle strade dell’Aquila: 55 multe, 3 patenti ritirate e 3 auto sequestrate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rc auto falsa, scattano le maxi-multe. Giro di vite sulle strade.

Rc auto falsa, scattano le maxi-multe. Giro di vite sulle strade - La municipale pizzica un’auto con assicurazione “temporanea“ contraffatta e un camion serbo con documenti “fake“. lanazione.it