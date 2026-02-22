Bomba in un'auto a Roma agenti fanno scattare l'allarme | arrivano gli artificieri indagini in corso
Un'esplosione in un'auto a Roma ha causato l’attivazione immediata delle forze dell’ordine, che hanno scoperto un ordigno nel bagagliaio. La presenza di una bomba ha portato gli artificieri a intervenire prontamente per neutralizzare la minaccia. La polizia ha isolato l’area e avviato le indagini per identificare i responsabili dell’atto. La strada interessata rimane chiusa mentre si cercano elementi utili per chiarire la vicenda.
L'allarme è scattato questa mattina a Roma, nella zona est della capitale: l'ordigno di trovava all'interno del bagagliaio dell'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Valigia sospetta all’esterno dell’ospedale: arrivano gli artificieri e la fanno esplodereA Polla, nella provincia di Salerno, è stata rinvenuta una valigia sospetta all'esterno dell'ospedale.
Donna trovata morta in casa, a far scattare l’allarme il compagno e un amico ubriachi: indagini in corsoUna tragica scoperta scuote la tranquilla routine di una serata: una donna viene trovata senza vita nella propria abitazione.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bomba carta contro un’auto: arrestati un uomo e una donna; Ordigno sotto un’auto a Cassino: c’è un sospettato. E monta il caso sicurezza; Bomba carta a Cassino, arrestati un uomo e una donna; Olbia, esplode una bomba davanti a un negozio di autoricambi.
Bomba pronta ad esplodere in un'auto a Tor Bella MonacaL’ordigno, con innesco manuale, è stato trovato in via Padre Ezechiele Ramin; immediato l’intervento degli artificieri, che hanno confermato la pericolosità dell’ordigno. In corso le indagini ... rainews.it
Roma Tor Bella Monaca, bomba in un’auto: scoperta dalla Polizia LocaleCRONACA – Attimi di forte tensione a Tor Bella Monaca, dove un normale controllo si è trasformato in un intervento decisivo per la sicurezza di tutti. Durante un accertamento su un’auto ... lanotiziaoggi.it
SIMA: AUTO ABBANDONATE SONO “BOMBA” AMBIENTALE saluteh24.com/2026/02/17/sim… x.com
Extra Tv. . CASSINO: BOMBA CARTA CONTRO AUTO, DUE ARRESTI - facebook.com facebook