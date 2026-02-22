Bomba in un'auto a Roma agenti fanno scattare l'allarme | arrivano gli artificieri indagini in corso

Un'esplosione in un'auto a Roma ha causato l’attivazione immediata delle forze dell’ordine, che hanno scoperto un ordigno nel bagagliaio. La presenza di una bomba ha portato gli artificieri a intervenire prontamente per neutralizzare la minaccia. La polizia ha isolato l’area e avviato le indagini per identificare i responsabili dell’atto. La strada interessata rimane chiusa mentre si cercano elementi utili per chiarire la vicenda.