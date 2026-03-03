Allarme bomba in via della Scrofa a Roma nel palazzo sede di FdI e del Secolo d' Italia edificio evacuato

Un allarme bomba ha portato all’evacuazione del palazzo di via della Scrofa a Roma, sede di Fratelli d’Italia e del Secolo d’Italia. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno messo in sicurezza l’edificio, che è stato evacuato immediatamente. Le autorità stanno verificando la presenza di eventuali ordigni e controllando le aree circostanti.

Un allarme bomba è scattato oggi in via della Scrofa a Roma, dove si trova la sede di FdI. Sul posto è intervenuta la polizia e, secondo quanto si apprende, il palazzo è stato evacuato. La segnalazione è giunta nel primo pomeriggio e sono intervenuti immediatamente gli artificieri. Nel giro di pochi minuti è stato accertato che si trattava di un falso allarme. Nel palazzo si trova anche la redazione del quotidiano il Secolo d’Italia. Allarme bomba rientrato in via della Scrofa Il sopralluogo di polizia e artificieri ha appurato che all’interno dell’edificio non c’erano ordigni. L’allarme bomba, scattato poco prima delle 17 di martedì 3 marzo in via della Scrofa, è quindi rientrato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

