Roma allarme bomba nella sede di FdI | locali evacuati

Da ilsole24ore.com 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nella sede di Fratelli d’Italia, è stato segnalato un allarme bomba che ha portato all’evacuazione dei locali. La stessa procedura si era verificata recentemente anche nella sede della Lega a Milano. Le forze dell’ordine hanno intervenuto per verificare la situazione e garantire la sicurezza del personale presente. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui dettagli dell’allarme.

Dopo l’allarme bomba nella sede della Lega a Milano, arriva un’altra segnalazione, stavolta a Roma, nel quartier generale di Fratelli d’Italia. L’allarme bomba ha coinvolto l’edificio di via della Scrofa, dove ci sono la sede di Fratelli d’Italia e la redazione del Secolo d’Italia. Il palazzo è stato evacuato e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia che, con i cani molecolari, stanno monitorando anche gli uffici della Fondazione An e la redazione del giornale. Durante le operazioni sono state chiusi via della Scrofa e vicolo della Vaccarella. Settimana scorsa, una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno nella sede milanese della Lega, in via Bellerio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

