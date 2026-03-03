Roma allarme bomba nella sede di FdI | locali evacuati

A Roma, nella sede di Fratelli d’Italia, è stato segnalato un allarme bomba che ha portato all’evacuazione dei locali. La stessa procedura si era verificata recentemente anche nella sede della Lega a Milano. Le forze dell’ordine hanno intervenuto per verificare la situazione e garantire la sicurezza del personale presente. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui dettagli dell’allarme.

Dopo l’allarme bomba nella sede della Lega a Milano, arriva un’altra segnalazione, stavolta a Roma, nel quartier generale di Fratelli d’Italia. L’allarme bomba ha coinvolto l’edificio di via della Scrofa, dove ci sono la sede di Fratelli d’Italia e la redazione del Secolo d’Italia. Il palazzo è stato evacuato e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia che, con i cani molecolari, stanno monitorando anche gli uffici della Fondazione An e la redazione del giornale. Durante le operazioni sono state chiusi via della Scrofa e vicolo della Vaccarella. Settimana scorsa, una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno nella sede milanese della Lega, in via Bellerio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Roma, allarme bomba nella sede di FdI: locali evacuati Allarme bomba nella sede della Lega a MilanoUn allarme bomba è scattato nel pomeriggio di oggi nella sede della Lega, in via Bellerio a Milano. Roma, evacuata sede in via della Scrofa per allarme bombaAllarme bomba in via della Scrofa, a Roma, dove ci sono la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d'Italia. Contenuti utili per approfondire Roma allarme bomba nella sede di FdI... Temi più discussi: Villaggio Falcone, trovata una bomba nel bagagliaio di un'auto. Strage evitata; Roma, a Tor Bella Monaca la Polizia locale scopre bomba a bordo di auto; Allarme bomba a Roma est: scoperto ordigno artigianale su un’auto sospetta; Bomba in un'auto a Roma, agenti fanno scattare l'allarme: arrivano gli artificieri, indagini in corso. Allarme bomba nella sede di Fratelli d'Italia a Roma, palazzo evacuato e strade chiuseAllarme bomba presso la sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, a Roma e la redazione del Secolo d'Italia. Immediato l'intervento della polizia. A quanto si apprende, ... ilmattino.it Roma – Doppio allarme bomba in città, artificieri in azione e indagini a tutto campoLa massima allerta per la situazione in Medio Oriente ha fatto subito scattare controlli a tappeto ROMA - Allarme sicurezza nel centro di Roma per un trolley l ... etrurianews.it #tagada Nuovo allarme bomba a Roma dopo quello in largo Chigi. Artificieri all'opera nel palazzo sede di Fratelli d'Italia e del giornale Il Secolo d'Italia: evacuate le persone. Il video x.com Giornata Internazionale della Donna Le iniziative del Club in occasione dell'8 marzo in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, ASL Roma 1 e ASL Roma 3 per la tutela della salute femminile https://www.asrom - facebook.com facebook