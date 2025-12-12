L' allarme di Granata Fdi per la nuova sede dei pompieri | Canicattì non perda i fondi

Giancarlo Granata di Fratelli d’Italia avverte sull'importanza di non perdere i fondi destinati alla nuova sede dei vigili del fuoco a Canicattì. Dopo l’allarme delle organizzazioni sindacali, il coordinatore cittadino e dirigente provinciale invita a vigilare affinché il finanziamento di 5 milioni di euro del ministero dell’Interno venga preservato.

Il coordinatore cittadino e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Granata, interviene dopo il grido d’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco sul rischio di perdere il finanziamento da 5 milioni di euro destinato dal ministero dell’Interno alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

