Terzo settore Manageritalia Veneto | con ‘Galà per il sociale’ sostegno ad associazioni del territorio

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ‘Galà per il sociale’ di Manageritalia Veneto ha portato nel teatro locale un momento di grande coinvolgimento, evidenziando l’importanza di sostenere le associazioni del territorio. L’evento ha sottolineato come il riconoscimento e l’azione concreta siano fondamentali per rafforzare il settore sociale e valorizzare chi dedica il proprio impegno agli altri.

(Adnkronos) – Un teatro gremito, un'energia contagiosa e un messaggio forte: il merito si alimenta con riconoscimento concreto, il sociale si sostiene con i fatti, valorizzando le persone che si dedicano agli altri. È questa l'anima del 'Galà per il Sociale', l'evento organizzato da Manageritalia Veneto che sabato sera, nella cornice del Teatro Palladio della

