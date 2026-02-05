Attivo alla Casa della Comunità di piazzale Milano il nuovo punto Digitale facile

La Casa della Comunità di piazzale Milano a Piacenza apre un nuovo punto Digitale facile. Lo sportello sarà attivo nelle mattinate di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 13. La novità arriva grazie a una collaborazione tra il Comune e l’Azienda Usl, per aiutare chi ha bisogno di assistenza con i servizi digitali.

La rete dei punti Digitale facile presenti a Piacenza si arricchisce del nuovo sportello alla Casa della Comunità di piazzale Milano aperto nelle mattinate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, grazie a una convenzione tra l’Amministrazione comunale e l’Azienda Usl. Il servizio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Piacenza Piazzale Milano Digitale Facile, un nuovo sportello all'Ausl di piazzale Milano La rete dei Punti Digitale Facile si amplia con un nuovo sportello all’Ausl di piazzale Milano. A Langhirano apre il Punto di Comunità alla Casa della salute Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Piacenza Piazzale Milano Argomenti discussi: Attivo il PUA – Punto Unico di Accesso nel Distretto Pianura Est; SeiNazioni 2026, il Foro Italico pronto al doppio appuntamento con le emozioni del rugby azzurro. Mezzaroma: Lo Stadio Olimpico sempre più Casa delle Nazionali; Alla Casa della Comunità di Berzo Inferiore il Punto Prelievo e l’Hot spot infettivologico; La casa della salute mobile a Lanciano per effettuare screening oncologici alla popolazione. Asl TO4. Alla Casa della Salute di Castellamonte è attivo il Punto di Ascolto per caregiver di persone affette da demenzaL’accoglienza è effettuata da un’infermiera di comunità debitamente formata con un’azione di sostegno e di indirizzo verso i servizi più idonei. Il dg Ardissone: Intendiamo supportare i familiari o i ... quotidianosanita.it Finale Emilia (MO). Attivo nuovo ambulatorio di endocrinologia presso la Casa della SaluteEffettuerà in un primo momento 10 visite endocrinologiche e 10 ecografie alla settimana, mentre per il mese di marzo si prevede di raddoppiare le prestazioni grazie all’arrivo di un ulteriore ... quotidianosanita.it Bonus 2026 attivo: questo è il momento giusto per cambiare porte interne e infissi Se è prima casa, puoi recuperare il 50% della spesa in 10 anni. Anche sulla seconda casa l’incentivo resta importante: 36% di detrazione. Un’opportunità concreta per migli facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.