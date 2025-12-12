Flash Mob Special Olympics centinaia di ragazzi in festa a Limatola

Centinaia di ragazzi hanno gremito Limatola in occasione del Flash Mob delle Special Olympics, celebrando inclusione e sport. Con la fiamma olimpica accesa e balli guidati da Gabry Ponte, l’evento ha coinvolto i partecipanti in un momento di gioia e condivisione, sottolineando l’importanza dell’integrazione attraverso lo sport.

Comunicato Stampa Fiamma olimpica accesa sul tripode e balli guidati da Gabry Ponte per celebrare inclusione e sport Al grido del claim "Tutta l'Italia", centinaia di ragazzi in festa hanno animato la mattinata di ieri a Limatola per il Flash

