Alfonso Signorini lascia Chi | Comincio una nuova vita

Alfonso Signorini ha annunciato di aver lasciato la direzione di Chi dopo sedici anni. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio in cui ha dichiarato di voler iniziare una nuova fase della sua vita. Signorini ha spiegato che si tratta di una scelta personale, senza entrare nei dettagli. La sua uscita dal magazine è stata resa nota oggi, senza altri commenti ufficiali.

Il celebre giornalista abbandona la direzione editoriale dopo sedici anni e rivela i motivi personali della scelta L'editoria italiana si. L'editoria italiana si prepara a salutare un'epoca con l'addio ufficiale di Alfonso Signorini alla guida del settimanale Chi dopo sedici anni di successi. Il conduttore ha scelto le pagine del numero in uscita mercoledì 4 marzo per annunciare questa svolta radicale attraverso un editoriale profondo e ricco di riflessioni. Il giornalista descrive il suo lungo percorso come un'esperienza indimenticabile che gli ha permesso di entrare in contatto con le personalità più iconiche dello spettacolo. Signorini esprime una profonda gratitudine verso la testata poiché grazie ad essa ha potuto conoscere e raccontare storie incredibili di personaggi straordinari e unici.