Alfonso Signorini ha deciso di lasciare il suo ruolo a Chi, iniziando una nuova fase della sua carriera. La notizia si diffonde senza coinvolgimenti diretti con Fabrizio Corona, che in passato era stato associato a questioni legate al suo nome. La scelta di Signorini di cambiare strada viene comunicata senza riferimenti a motivazioni specifiche o cause esterne.

Si torna a parlare di Alfonso Signorini ma stavolta non c’entra Fabrizio Corona, non direttamente almeno. La bufera che l’ex re dei paparazzi ha scatenato ha avuto un enorme effetto domino sul famoso conduttore, la cui vita è stata di fatto stravolta. Per quanto il tutto venga presentato come una sua decisione, è innegabile che molto di quanto vissuto non sarebbe accaduto senza le puntate di Falsissimo. Sarebbe ancora alla guida del Grande Fratello e forse ricoprirebbe ancora il ruolo di direttore di Chi (lui smentisce, ndr). Perché è proprio questa la grande rivelazione: ha deciso di dire addio al celebre magazine. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alfonso Signorini lascia Chi, una nuova vita ma non è colpa di Corona

Leggi anche: Alfonso Signorini lascia lascia Chi e spiega: “È il momento di una nuova vita, il caso Corona non c’entra”

Alfonso Signorini lascia la direzione di “Chi”: “È il momento di farlo, inizio una nuova vita. Corona? Lo squallore si commenta da solo”L'addio del conduttore e giornalista allo storico settimanale in un editoriale che sarà pubblicato sul numero in uscita il 4 marzo Alfonso Signorini...

Contenuti e approfondimenti su Alfonso Signorini.

Temi più discussi: Alfonso Signorini lascia la guida di ‘Chi’: Comincio una nuova vita; Achille Costacurta sul GF Vip: Mi ha chiamato l'assistente di Alfonso Signorini, poi svela se parteciperà; Salvo Veneziano: Dopo il GF guadagnavo 20 milioni a serata, Maurizio Costanzo mi ha dato un consiglio; Grande Fratello, Salvo Veneziano rompe il silenzio sul Caso Signorini: Mi ha puntato il dito addosso.

Alfonso Signorini lascia ‘Chi’: la decisione è legata a Fabrizio Corona? L'annuncioAlfonso Signorini lascia Chi dopo due decenni: un addio meditato tra gratitudine e nuovi orizzonti. Ecco le sue parole. notizie.it

Alfonso Signorini lascia il settimanale Chi: Il caso Corona non c’entra, comincio una nuova vitaAlfonso Signorini lascia il settimanale Chi: l'ex direttore responsabile spiega perché ha preso questa scelta. mondotv24.it

Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l'Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo". Alfonso Signorini, 61 anni, saluta in un editoriale, i lettori del settimanale del quale è st - facebook.com facebook

Alfonso Signorini ha lasciato la direzione del settimanale “Chi”, dopo 20 anni x.com