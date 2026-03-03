Álex Jiménez | Milan non volevo andarmene Ma dovevi credere di più in me E spiega il suo addio

Álex Jiménez, giovane terzino spagnolo nato nel 2005, ha lasciato il Milan in estate per trasferirsi al Bournemouth. In un'intervista al sito di Gianluca Di Marzio, ha spiegato di non voler partire, ma ha sottolineato che avrebbe desiderato più fiducia da parte della società. Jiménez ha anche commentato il suo addio ai rossoneri, condividendo alcune riflessioni sulla sua esperienza.

Álex Jiménez, classe 2005, si è trasferito dal Milan al Bournemouth a inizio stagione. Dapprima in prestito oneroso (5 milioni di euro); poi, qualche settimana fa, le 'Cherries' hanno esercitato il diritto di riscatto del suo intero cartellino (per 19 milioni di euro). La metà di questa cifra è andata, come noto, al Real Madrid, club in cui il giocatore ha mosso i primi passi nel calcio che conta. Parlando al sito web del giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, Álex Jiménez si è dimostrato ancora molto legato al Diavolo. "Grazie Milan. È il club che mi ha lanciato in prima squadra, che ho amato e che amo. Sono stato molto bene al Milan: non volevo andarmene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

