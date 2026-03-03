Álex Jiménez, nato nel 2005 e attualmente giocatore del Bournemouth, ha ripercorso l’addio al Milan avvenuto questa estate. In un’intervista al sito di Gianluca Di Marzio, il calciatore spagnolo ha spiegato di non voler partire e ha affermato di non ritenere l’allenatore del club milanese un tecnico di scarso livello, aggiungendo di aver chiesto scusa per alcune sue dichiarazioni.

Álex Jiménez, classe 2005, laterale spagnolo trasferitosi nell'ultimo calciomercato estivo in prestito dal Milan al Bournemouth e recentemente riscattato dalle 'Cherries' per un totale complessivo di 24 milioni di euro bonus inclusi (il 50% della parte fissa dell'operazione è andato al Real Madrid), ha rilasciato un'intervista in esclusiva al sito web di Gianluca Di Marzio. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla sua nuova esperienza in Inghilterra: "Per me è un sogno giocare in Premier League. Sono felice del mio momento. È vero, la Premier è più fisica di Serie A e Liga, ma mi trovo molto bene qui. La mia qualità principale è la velocità e questo è l’ambiente giusto per esprimerla". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Álex Jiménez: "Milan, non volevo andare via. Non penso che Allegri sia un allenatore di me**a, chiesi scusa"

