Álex Jiménez al Bournemouth si farà ma il Milan sorride … a metà Ecco il motivo

Álex Jiménez, difensore spagnolo del 2005, potrebbe restare al Bournemouth in modo definitivo, dopo l’esperienza in prestito dal Milan di questa stagione. La situazione, secondo le ultime notizie di Fabrizio Romano, presenta alcuni dettagli che rendono la scelta complessa, lasciando il Milan con un’opportunità ancora da definire. Ecco un aggiornamento sulla situazione contrattuale e le possibili evoluzioni per il futuro del giocatore.

Una buona notizia per il Milan che, nel bilancio in chiusura al 30 giugno di quest'anno, dovrà coprire un probabile buco di 40-50 milioni di euro per via della mancata partecipazione alla Champions League in questa stagione. Parte di quella cifra, infatti, sarà coperta della cessione - a titolo definitivo - di Álex Jiménez al Bournemouth. Il difensore spagnolo, classe 2005, si trova attualmente in prestito alle 'Cherries', che si erano riservate l'obbligo di riscatto sul cartellino del giocatore qualora avesse disputato almeno il 50% delle partite della squadra di Andoni Iraola da titolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

