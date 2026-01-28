Calciomercato Milan | il Bournemouth ha preso una decisione per Alex Jimenez! Riscatto o no? Ecco cosa succederà in estate

Il futuro di Alex Jimenez si decide ora: il Bournemouth ha preso una decisione definitiva sul suo riscatto. La società inglese ha scelto di non esercitare l’opzione e il giocatore tornerà probabilmente al Milan, che ora dovrà valutare il da farsi in vista dell’estate. La situazione si sblocca e il destino dell’attaccante spagnolo si fa più chiaro.

Álex Jiménez continuerà a giocare con il Bournemouth anche la prossima stagione.

