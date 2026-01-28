Álex Jiménez resterà al Bournemouth il Milan guadagna e non ha rimpianti | ecco perché

Álex Jiménez continuerà a giocare con il Bournemouth anche la prossima stagione. Le 'Cherries' hanno deciso di riscattarlo dal Milan e lo terranno a titolo definitivo nel prossimo calciomercato estivo. Il club britannico ha visto le sue qualità in campo e ha deciso di puntare su di lui senza ripensamenti. Per Jiménez si apre una nuova avventura in Premier League, mentre in Italia il Milan può sorridere per la plusvalenza.

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Álex Jiménez, classe 2005, terzino spagnolo che, nell'ultima sessione estiva di calciomercato, si è trasferito dal Milan al Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un diritto, però, che si sarebbe trasformato in obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze con la maglia delle 'Cherries'. E il Milan può sorridere. Perché, oltre ai 2 milioni di euro già investiti dalle 'Cherriers' per il suoi prestito oneroso, incasserà altri 20 milioni di euro per la sua cessione definitiva.

