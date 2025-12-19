Luigi Bacialli direttore di Tg Medianordest massacrato di botte in strada

Luigi Bacialli, noto direttore di Tg Medianordest, è stato brutalmente aggredito per strada a Treviso. L’episodio ha suscitato grande scalpore, portando il giornalista, 71 anni, in pronto soccorso per accertamenti. Un episodio che getta luce sulla crescente violenza urbana e sulla vulnerabilità delle figure pubbliche anche in contesti apparentemente sicuri.

© Liberoquotidiano.it - Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest massacrato di botte in strada Il direttore dei telegiornali dell'editrice Medianordest, il giornalista Luigi Bacialli, 71 anni, è stato portato in pronto soccorso all'ospedale di Treviso per accertamenti dopo essere stato aggredito da uno sconosciuto per strada. Secondo quanto appreso dall' Ansa, Bacialli sarebbe stato aggredito poco distante da casa mentre si trovava a passeggio, nel centro storico di Treviso. Avrebbe riportato ferite alla testa in fase di valutazione al Pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. Sui motivi dell'aggressione subita e sulla identità dell'aggressore, dileguatosi dopo l'episodio, si stanno occupando gli investigatori della questura di Treviso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Leggi anche: Luigi Bacialli aggredito per strada a Treviso: ferite alla testa per il direttore dei tg di Medianordest Leggi anche: Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest, aggredito in centro a Treviso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Il direttore Luigi Bacialli aggredito a Treviso; Aggredito a Treviso Luigi Bacialli, direttore Tg Medianordest. Luigi Bacialli, direttore del tg aggredito in centro finisce in ospedale: «I tuoi cani hanno urinato sotto casa mia». Poi le botte alla testa - Già direttore de Il Gazzettino dal 2001 a luglio 2006 e attuale direttore dei tg di Medianordest, ... msn.com

Luigi Bacialli, direttore del tg aggredito in centro: «I tuoi cani hanno urinato sotto casa mia». Poi le botte alla testa. Stefani: «Gesto da condannare» - Già direttore de Il Gazzettino dal 2001 a luglio 2006 e attuale direttore dei tg di ... ilgazzettino.it

Luigi Bacialli aggredito per strada a Treviso: ferite alla testa per il direttore dei tg di Medianordest - La Lega ha minacciato fino all'ultimo di non votare il maxiemendamento presentato giovedì che lasciava invariato l'allungamento delle finestre di attesa per le pensioni anticipate. ilfattoquotidiano.it

Solidarietà al direttore di Medianordest Luigi Bacialli, aggredito questa mattina da un uomo, residente nella zona di via Cornarotta. Un’aggressione del tutto immotivata e priva di senso, pare per un piccolo inconveniente legato ai cani, da condannare senza - facebook.com facebook

Aggredito a Treviso Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest. Il giornalista è stato colpito alla testa ma non è grave #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.