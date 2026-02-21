Massacrato di botte preso sprangate e accoltellato nel parco | arrestati sei giovani

Un gruppo di sei giovani è stato arrestato dopo aver aggredito brutalmente un minorenne nel parco di Don Bosco. La violenta rissa è iniziata quando i ragazzi hanno sferrato colpi con spranghe e coltelli, lasciando l’aggredito sanguinante a terra. La polizia ha intercettato e fermato gli aggressori poco dopo, trovandoli ancora nel luogo dell’attacco. Gli investigatori stanno ricostruendo l’accaduto per capire i motivi di questa violenta aggressione.

Sei ragazzi dovranno rispondere di concorso in tentato omicidio per il pestaggio di un minorenne a Don Bosco. Il movente sarebbe il mancato incasso di una partita di droga.