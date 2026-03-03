Alberto Angela senza contratto Rai | cosa potrebbe succedere dopo lo speciale su Versailles

Alberto Angela non ha un contratto con la Rai dopo lo speciale dedicato a Versailles. La rete non ha ancora annunciato se ci sarà una collaborazione futura con il noto divulgatore. La decisione arriva in un momento in cui si discute del rapporto tra Angela e l’azienda pubblica. Restano quindi incerte le prossime mosse di Angela e i progetti che potrebbe intraprendere.

Sembra quasi come un paradosso. Com’è possibile che l'erede di Piero Angela, l’uomo che trasforma un documentario in un evento da prima serata, sia attualmente "senza contratto"? Il caso è scoppiato a seguito di alcune indiscrezioni amministrative: il rinnovo formale del rapporto tra Alberto Angela e la Rai non sarebbe stato siglato da mesi. Cosa succede al contratto di Alberto Angela La questione non è rimasta confinata agli uffici di Viale Mazzini, ma è approdata rapidamente in Commissione di Vigilanza. Il timore, espresso da diverse parti politiche e mediatiche, è che questo ritardo possa nascondere un'incertezza sul futuro a lungo termine. 🔗 Leggi su Dilei.it

Alberto Angela senza contratto: perché in Rai scoppia il caso prima dello speciale su VersaillesLa firma di Alberto Angela su uno dei programmi più iconici della Rai, oggi è assente.

Ulisse - Il piacere della scoperta con Alberto Angela: lo speciale su VersaillesTorna stasera, lunedì 2 marzo 2026, in prima serata su Rai 1 una nuova puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta.

La lezione di Alberto Angela a mamma Rai: anche se è senza contratto, sgancia la puntata evento su Versailles che è già una nuova bomba. Ecco perché in Rai è l'unico che ...Cultura e popolarità: un connubio che riesce a pochi, quello di Alberto Angela, l'unico figlio d'arte che tutti amano e che si è ritrovato meme e sex symbol senza mai perdere credibilità. Ultima bomba ... mowmag.com

Dio protegga Alberto Angela, visto che la Rai non lo fa. La puntata in piano sequenza su Versailles è una dimostrazione di talento, cultura e spiega al governo cos’è la ...Alberto Angela va in onda con una puntata dedicata a Versailles in piano sequenza, e cioè senza tagli e cambi di regia, con lui che parla ininterrottamente e la sua squadra che lo segue tra corridoi, ... mowmag.com

Pagelle ascolti tv ieri 2 marzo: Scherzi a Parte (26%) batte Alberto Angela (19.6%), La Ruota della Fortuna supera (di poco) Affari Tuoi - facebook.com facebook

La visita guidata di Alberto Angela all’interno di #Versailles, col più lungo piano sequenza della tv, conquista 3.1 milioni di telespettatori col 20% di share solo su Rai 1. È stata scritta una grande pagina di servizio pubblico. #AscoltiTv #Ulisse x.com