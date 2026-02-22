Alberto Angela senza contratto | perché in Rai scoppia il caso prima dello speciale su Versailles

Il fatto che Alberto Angela sia senza contratto provoca tensioni nella Rai, poiché il suo ruolo nel programma su Versailles appare in bilico. La causa principale risiede nella mancanza di un accordo che garantisca stabilità al conduttore, mentre la produzione continua a pianificare la messa in onda dello speciale. La questione crea incertezza tra i collaboratori, che attendono chiarimenti. La Rai deve quindi trovare una soluzione prima della trasmissione.

Alberto Angela continua a essere uno dei volti centrali della Rai, ma senza un contratto formalmente rinnovato. Tra polemiche politiche, spese contestate e paragoni ingombranti, il destino di Ulisse e della divulgazione culturale nel servizio pubblico resta incerto.

Alberto Angela senza contratto con la Rai: “Il rischio è un nuovo caso Fazio”Alberto Angela lavora ancora con la Rai senza aver firmato un nuovo contratto, rischiando di ripetere la crisi di Fazio.

La serata evento con Alberto Angela a #Versailles, col più lungo piano sequenza della storia della tv, andrà in onda lunedì 2 marzo, nella prestigiosa collocazione del primo lunedì post- #Sanremo2026. La nuova edizione di #Ulisse da lunedì 13 aprile al 4 ma x.com