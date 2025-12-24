Sto uscendo da una tomba con un cane in braccio vergogna | la storia di Argo gettato a morire in un loculo vuoto del cimitero e salvo per miracolo

Nel cimitero di di Agios Nikolaos, in Grecia, un uomo ha salvato un cane dalla morte certa. Come riporta La Repubblica, l’animale è stato messo di proposito all’interno di un sepolcro aperto, dal quale il cagnolino non sarebbe potuto uscire. A causa delle pareti lisce di cemento e della profondità della tomba, Argo, questo il nome, non avrebbe potuto risalire in superficie. La notizia è arrivata presto a Stelios Kyriakou, noto nella zona per l’impegno costante a favore degli animali. L’uomo ha lasciato il lavoro a Nafplio ed è corso tempestivamente dal cane. Stelios si è calato nella tomba e ha recuperato il cagnolino spaventato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

