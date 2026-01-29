Rampulla analizza la corsa Scudetto | L’anti-Inter è il Milan I nerazzurri vinceranno il tricolore se non…

Rampulla guarda alla corsa scudetto e dice che l’Inter di Inzaghi può vincere il titolo, ma solo se il Milan non fa meglio. L’ex portiere nerazzurro analizza la lotta tra i due club e difende il lavoro di Conte a Napoli, sottolineando che i nerazzurri devono mantenere la calma e concentrarsi sulle prossime partite. La corsa è aperta e tutto può succedere ancora.

Inter News 24 Rampulla analizza la lotta Scudetto tra Inter e Milan e difende il lavoro di Conte a Napoli. Ecco le sue parole. La corsa verso il tricolore sembra avere un padrone ben delineato, ma le gerarchie alle spalle della capolista si stanno cristallizzando. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ha fatto il punto sulla situazione in Serie A, individuando nei rossoneri l'unico ostacolo credibile per la squadra di Cristian Chivu. Secondo Rampulla, la continuità di rendimento mostrata dagli uomini di Massimiliano Allegri pone il Milan in una posizione di privilegio rispetto alle altre inseguitrici, rendendolo di fatto la principale minaccia per il primato nerazzurro.

