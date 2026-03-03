alberi e aiuole cambia la gestione

A Arese cambia la gestione del verde pubblico con un nuovo appalto di tre anni, del valore superiore a 1,5 milioni di euro. La rinnovata collaborazione riguarda alberi, aiuole e aree verdi della città, con l’obiettivo di migliorare la cura e il mantenimento degli spazi verdi. La modifica coinvolge diverse aziende e si inserisce in un piano di gestione integrata a lungo termine.

Tre anni di appalto per un valore complessivo di oltre 1 milione e mezzo di euro e tante novità: è il nuovo servizio di gestione integrata pluriennale del verde pubblico di Arese. Ad aggiudicarsi la gara è stata l’Associazione Temporanea di Imprese composta da Itinera Società Cooperativa (capogruppo) e Parolo S.r.l. "Si tratta di un investimento di rilievo, a testimonianza del valore che il nostro Comune dà all’ambiente - dichiara il sindaco Luca Nuvoli -. Destinare queste somme alla cura del verde pubblico è una scelta importante, perché incide direttamente sulla qualità della vita e sul benessere delle persone. Abbiamo fatto un importante lavoro per segnare una vera discontinuità rispetto al passato e aggiungendo qualche novità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La strategia del verde. In arrivo 147 nuovi alberi: "Rifaremo anche le aiuole"Da “città giardino“ anni ’50 a “Pesaro alberata“, decisamente più ecosostenibile.

In piazza a Lugo arrivano i nuovi alberi: parcheggio chiuso per consentire la sistemazione delle aiuolePer rispettare i criteri agronomici, ogni elemento avrà una superficie permeabile delle dimensioni di uno stallo auto (12,5 mq) e un ampio spazio...

Lugo: piazza XIII giugno, in arrivo i nuovi alberi, parcheggio chiuso per consentire la sistemazione delle aiuoleIl parcheggio di piazza XIII Giugno a Lugo rimarrà chiuso per la giornata di martedì 24 febbraio per consentire operazioni di movimento terra, propedeutica alla piantumazione degli alberi. ravenna24ore.it

