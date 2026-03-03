Alberi e aiuole Cambia la gestione

Da ilgiorno.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Arese cambia la gestione del verde pubblico con un nuovo appalto di tre anni, del valore superiore a 1,5 milioni di euro. La rinnovata collaborazione riguarda alberi, aiuole e aree verdi della città, con l’obiettivo di migliorare la cura e il mantenimento degli spazi verdi. La modifica coinvolge diverse aziende e si inserisce in un piano di gestione integrata a lungo termine.

Tre anni di appalto per un valore complessivo di oltre 1 milione e mezzo di euro e tante novità: è il nuovo servizio di gestione integrata pluriennale del verde pubblico di Arese. Ad aggiudicarsi la gara è stata l’Associazione Temporanea di Imprese composta da Itinera Società Cooperativa (capogruppo) e Parolo S.r.l. "Si tratta di un investimento di rilievo, a testimonianza del valore che il nostro Comune dà all’ambiente - dichiara il sindaco Luca Nuvoli -. Destinare queste somme alla cura del verde pubblico è una scelta importante, perché incide direttamente sulla qualità della vita e sul benessere delle persone. Abbiamo fatto un importante lavoro per segnare una vera discontinuità rispetto al passato e aggiungendo qualche novità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

alberi e aiuole cambia la gestione
© Ilgiorno.it - Alberi e aiuole. Cambia la gestione

La strategia del verde. In arrivo 147 nuovi alberi: "Rifaremo anche le aiuole"Da “città giardino“ anni ’50 a “Pesaro alberata“, decisamente più ecosostenibile.

In piazza a Lugo arrivano i nuovi alberi: parcheggio chiuso per consentire la sistemazione delle aiuolePer rispettare i criteri agronomici, ogni elemento avrà una superficie permeabile delle dimensioni di uno stallo auto (12,5 mq) e un ampio spazio...

Living Mulch Changes Everything: Grow More Food With Almost No Weeding

Video Living Mulch Changes Everything: Grow More Food With Almost No Weeding

Una raccolta di contenuti su Alberi e aiuole. Cambia la gestione

Temi più discussi: Alberi e aiuole. Cambia la gestione; Via le piante di arancio amaro per la posa dei nuovi alberi: come sta cambiando il volto di via Roma a Sassari; In piazza a Lugo arrivano i nuovi alberi: parcheggio chiuso per consentire la sistemazione delle aiuole; ALBERI COSTRETTI E DEGRADO IN VIA PORTOGALLO, LA DENUNCIA DI RAGUSA (M5S APRILIA).

alberi e aiuole cambiaAlberi e aiuole. Cambia la gestioneTre anni di appalto per un valore complessivo di oltre 1 milione e mezzo di euro e tante novità: è il nuovo servizio di gestione integrata pluriennale del verde pubblico di Arese. Ad aggiudicarsi la g ... ilgiorno.it

alberi e aiuole cambiaLugo: piazza XIII giugno, in arrivo i nuovi alberi, parcheggio chiuso per consentire la sistemazione delle aiuoleIl parcheggio di piazza XIII Giugno a Lugo rimarrà chiuso per la giornata di martedì 24 febbraio per consentire operazioni di movimento terra, propedeutica alla piantumazione degli alberi. ravenna24ore.it

Digita per trovare news e video correlati.