Il Comune di Pesaro prepara una nuova svolta verde. Nei prossimi mesi verranno piantati 147 alberi e rifatte le aiuole in tutta la città. La decisione nasce dalla volontà del sindaco Andrea Biancani di rendere Pesaro più sostenibile, passando dalla “città giardino” degli anni ’50 a una “Pesaro alberata”. La gestione del verde passa ora in mano a Aspes, la società comunale, che si occuperà di realizzare il progetto.

Da “città giardino“ anni ’50 a “Pesaro alberata“, decisamente più ecosostenibile. La visione del sindaco Andrea Biancani ha portato l’amministrazione comunale a siglare un nuovo contratto di servizio con Aspes, società in house del Comune, presieduta da Luca Pieri, competente nella gestione del verde urbano. Ieri i due amministratori – con l’assessore alle manutenzioni Mila Della Dora – hanno presentato alcune delle maggiori novità introdotte con la riorganizzazione legata alla gestione del verde pubblico. La concezione generale è che "il patrimonio arboreo non solo rende la città piacevole e vivibile – ha detto il sindaco –, ma è un ottimo alleato in tanti fronti non ultimo nel contrasto al riscaldamento climatico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La strategia del verde. In arrivo 147 nuovi alberi: "Rifaremo anche le aiuole"

È iniziata la nuova fase di ampliamento del verde urbano, con l’obiettivo di piantare circa 400 alberi entro aprile 2026.

