Alberi di pregio cercansi Il Comune dà il via al bando

Il Comune di San Lazzaro ha pubblicato un bando per individuare alberi di pregio situati su proprietà private. L’iniziativa invita i proprietari a candidare le proprie alberature affinché siano riconosciute come alberi di pregio. Le candidature devono essere presentate entro una data stabilita, seguendo le modalità indicate nel bando. L’obiettivo è valorizzare gli alberi di particolare interesse paesaggistico o storico.

Alberi di pregio cercansi a San Lazzaro: avviso pubblico per la candidatura di alberature private a "albero di pregio". Finalità dell’iniziativa è individuare sul territorio comunale alberature, singole o in gruppo, che per grandezza, portamento, valore storico sociale, valore ecologico, sono di particolare pregio per in nostro territorio pur non avendo le caratteristiche per essere definite monumentali a livello nazionale o regionale come previsto dalle normative vigenti. Gli alberi di pregio comunale, anche se di proprietà privata, assumono rilevanza pubblica e sono pertanto sottoposti a specifica disciplina regolamentare ai sensi del vigente regolamento comunale degli spazi verdi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Alberi di pregio cercansi". Il Comune dà il via al bando Bando Ater: 36 case a disposizione, affitti da 93 euro al mese. La mappa comune per comuneL'obiettivo è di offrire soluzioni abitative a costi sostenibili per le famiglie. Leggi anche: Matrimoni e unioni civili a Latina, il Comune cerca location di “particolare pregio” Altri aggiornamenti su Alberi di Argomenti discussi: Alberi di pregio cercansi. Il Comune dà il via al bando. Foggia, abbattuti alberi di pregio in piazza Carlo Gentile: scatta la protesta del WwfAl momento non risultano presenti cartelli informativi di cantiere che spieghino ai cittadini le motivazioni degli interventi, il progetto previsto, né eventuali opere di compensazione ambientale prev ... lagazzettadelmezzogiorno.it Aumentano gli abbattimenti di alberi a Roma: la promessa di ripiantarli non bastaSempre più spesso, negli ultimi tempi, specie nelle grandi città, si assiste a un aumento degli abbattimenti di alberi, anche secolari, motivato da ragioni varie quali malattie delle piante, sicurezza ... ilfattoquotidiano.it