Pineta di Castel Fusano l’attacco di Santori | Nuovi alberi già secchi

Ostia, 9 febbraio 2026 – La pineta di Castel Fusano torna al centro della polemica politica. Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, sostiene che “non solo migliaia di pini sono stati abbattuti negli ultimi anni con la scusa della sicurezza e dell’urgenza”, ma che anche i nuovi alberi piantati nell’ambito degli interventi di “ricostruzione e riforestazione” risulterebbero “già secchi e morenti”. Secondo Santori, la situazione sarebbe “sotto gli occhi di tutti”: una pineta “devastata”, dove “nessuna cura, nessuna prevenzione” accompagnerebbero gli interventi annunciati, mentre resterebbero “retorica e appalti”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Durante il consiglio straordinario del Municipio X, Sabrina Alfonsi ha parlato della Pineta di Castel Fusano, uno dei polmoni verdi più importanti di Roma.

Roma, pineta di Castel Fusano, nuovi alberi già secchi: l’associazione CURAA lancia il ‘sopralluogo pubblico’Roma, la Pineta di Castel Fusano torna al centro del dibattito pubblico: secondo l’associazione CURAA, gran parte delle nuove piantumazioni effettuate dal Campidoglio nell’area risulterebbero già comp ... msn.com

Pineta di Castel Fusano, è allerta roghi: manca il piano antincendioLa pineta di Castel Fusano è ormai un unico gigantesco cerino di legna secca, ma il piano antincendio ancora non è partito. Le temperature degli ultimi giorni superano i 30 gradi, sul litorale ... roma.corriere.it

Da Pineta di Castelfusano a Legnaia di Castel Fusano è un attimo....Poi ci sono loro le piante di Pino appena piantumate che sono più piccole di un Telefono Cellulare.....Attila al vostro cospetto è un principiante. #Marcodoria @inprimopiano facebook