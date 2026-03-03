Alberi abbattuti dalla tromba d' aria di novembre | ecco quando verranno sostituiti

Questa primavera, in via Martiri della Libertà a Pegli, partiranno i lavori di ripiantumazione degli alberi abbattuti a causa della tromba d’aria di novembre. L’intervento prevede la sostituzione delle piante danneggiate con nuove essenze, con l’obiettivo di ripristinare l’area verde. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale, che ha programmato l’operazione nelle prossime settimane.

Inizierà questa primavera l'intervento di ripiantumazione delle piante in via Martiri della Libertà, a Pegli. Mentre per quelle dei giardini Peragallo bisognerà attendere ancora. Due le zone in cui devono essere sostituiti gli alberi: via Martiri della Libertà e i giardini Peragallo. Nel primo caso è prevista la ripiantumazione dei due aceri e del pero abbattuti dalla tromba d’aria dello scorso novembre e l’intervento verrà eseguito in primavera. Il secondo caso invece è più complesso: “Le palme impiantate da Aster - ha detto Coppola - sono state attaccate da nuovi agenti patogeni, nello specifico la Paysandisia. L’obiettivo, al quale stiamo già lavorando, è di portare nuove specie arboree all’attenzione della Soprintendenza”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

