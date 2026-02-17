Alberi abbattuti dalla tromba d' aria | strade impraticabili nel Brindisino
Una tromba d'aria ha colpito il Brindisino nella notte di martedì 17 febbraio, provocando la caduta di numerosi alberi e bloccando le strade principali. Le raffiche di vento hanno abbattuto pini e querce lungo le vie centrali, costringendo i residenti a uscire di casa per rimuovere i rami caduti. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare le carreggiate e mettere in sicurezza le zone interessate.
Notevoli i danni e i disagi causati dal nubifragio della scorsa notte. I disagi principali, fra Oria e Torre Santa Susanna Sono ingenti i danni provocati dalla tromba d'aria che la scorsa notte (martedì 17 febbraio) si è abbattuta nel Brindisino. La situazione più critica la si registra fra Torre Santa Susanna e Oria. Lo documento il video postato dal sindaco della città Federiciana, Cosimo Ferretti, sul suo profilo Facebook. Nel filmato si vedono alberi che invadono la carreggiata, sulla strada per il santuario di San Cosimo. Situazioni analoghe interessano altre arterie locali.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dopo la tromba d’aria. Nuovi alberi e arredi
Dopo la tromba d’aria, sono in programma interventi di riqualificazione e rinforzo delle aree verdi di Cervia-Milano Marittima.
Tromba d’aria in Italia, alberi volano via: “Mai visto nulla del genere”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Alberi abbattuti dalla tromba d'aria: strade impraticabili nel Brindisino; Alberi abbattuti dal vento: quattro feriti. Rotti gli ormeggi di un traghetto; Tromba d'aria si abbatte su zona industriale e centro abitato: ingenti danni; Tromba d'aria nella notte tra Oria e Torre Santa Susanna.
Tromba marina a Casal Velino: alberi abbattuti e attimi di pauraMomenti di forte paura questo pomeriggio a Casal Velino, dove una tromba marina formatasi improvvisamente al largo ha raggiunto la costa, causando danni e panico. Il fenomeno si è avvicinato ... ilmattino.it
Tromba d’aria flagella Verderio: alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Frana ad Airuno, allagamenti a CalolziocorteVerderio (Lecco), 29 agosto 2025 – Una tromba d'aria ha flagellato Verderio. Un vero e proprio tornado nel pomeriggio di oggi – venerdì 29 agosto – si è formato nel cielo sopra Verderio. Il turbine ... ilgiorno.it
Alberi abbattuti dal vento al cimitero di San Vito x.com
Due mezzi e personale specializzato inviati sul Tirreno per fronteggiare allagamenti, frane e alberi abbattuti dal vento #Attualita #Video - facebook.com facebook