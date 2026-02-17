Alberi abbattuti dalla tromba d' aria | strade impraticabili nel Brindisino

Una tromba d'aria ha colpito il Brindisino nella notte di martedì 17 febbraio, provocando la caduta di numerosi alberi e bloccando le strade principali. Le raffiche di vento hanno abbattuto pini e querce lungo le vie centrali, costringendo i residenti a uscire di casa per rimuovere i rami caduti. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare le carreggiate e mettere in sicurezza le zone interessate.

Notevoli i danni e i disagi causati dal nubifragio della scorsa notte. I disagi principali, fra Oria e Torre Santa Susanna Sono ingenti i danni provocati dalla tromba d'aria che la scorsa notte (martedì 17 febbraio) si è abbattuta nel Brindisino. La situazione più critica la si registra fra Torre Santa Susanna e Oria. Lo documento il video postato dal sindaco della città Federiciana, Cosimo Ferretti, sul suo profilo Facebook. Nel filmato si vedono alberi che invadono la carreggiata, sulla strada per il santuario di San Cosimo. Situazioni analoghe interessano altre arterie locali.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Dopo la tromba d’aria, sono in programma interventi di riqualificazione e rinforzo delle aree verdi di Cervia-Milano Marittima.

