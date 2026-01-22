Abbattuti decine di alberi a fine vita Verranno sostituiti

A gennaio sono iniziati gli interventi di rimozione di numerosi alberi nel viale di via Roma, tutti in condizioni di fine vita. La loro sostituzione è prevista come parte di un piano di riqualificazione ambientale e di tutela del patrimonio arboreo. L'intervento mira a garantire la sicurezza e a promuovere la crescita di nuove piante, nel rispetto delle normative e delle esigenze della città.

Sono iniziati nella terza decade di gennaio gli interventi di rimozione delle piante lungo il viale di via Roma. L’operazione proseguirà successivamente anche in via Zago e via Mazzini e riguarda esemplari che hanno ormai raggiunto la fine del loro ciclo vitale. Le piante rimosse verranno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il doppio spreco di via Panaro: alberi piantati e subito morti, adesso verranno sostituitiGli alberi di via Panaro, nel quartiere Trieste-Salario, sono stati abbattuti a maggio 2025 a causa di malattie.

Focolaio di aviaria in un allevamento ad Argenta (Ferrara), verranno abbattuti 60mila tacchiniUn focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità è stato confermato nell’allevamento avicolo Mezzano ad Argenta, Ferrara.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Tecniche di Abbattimento Alberi: tutto quello che devi sapere

Argomenti discussi: A Spinaceto e Mezzocammino abbattuti 13 alberi. Erano tutti pericolanti; Hanno abbattuto i cipressi attorno al Mausoleo di Augusto a Roma (e hanno fatto benissimo); Sicilia, maltempo interventi nelle varie province; Alberi abbattuti dal vento, chiusa la Ss 108bis a San Giovanni in Fiore.

Cara Catanzaro: Alberi abbattuti senza autorizzazioni: Provincia responsabile. Scempio intollerabileL’Associazione Cara Catanzaro ODV, dopo la conferma che il taglio dei nove alberi della specie cipressi operato ieri in via Raffaelli sia avvenuto per opera dell’amministrazione provinciale, ribadisce ... catanzaroinforma.it

A Spinaceto e Mezzocammino abbattuti 13 alberi. Erano tutti pericolantiIl Comune è dovuto intervenire urgentemente. Le essenze abbattute si trovavano al parco Frignani e Corto Maltese ... romatoday.it

Condividiamo il post dei compagni di Lista Rossa Cattolica: decine di platani storici lungo Via del Prete sono stati tagliati e non sostituiti, e le buche lasciate dai tronchi abbattuti vengono coperte con l’asfalto. La perdita del verde non è solo una ferita per l’ambi - facebook.com facebook