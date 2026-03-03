Alan Turing e l’intelligenza artificiale A teatro passato presente e futuro

Giovedì 15 gennaio, gli studenti della classe 3^F della scuola ‘Silvio Pellico’ di Voltana hanno assistito a uno spettacolo teatrale dedicato ad Alan Turing e all’evoluzione dell’intelligenza artificiale. La rappresentazione ha ripercorso il passato, il presente e il futuro di questa tecnologia, mettendo in scena momenti chiave e riflessioni sulla figura dello scienziato e sulle applicazioni moderne.

Giovedì 15 gennaio, noi alunni della classe 3^F della scuola 'Silvio Pellico' di Voltana, ci siamo recati al teatro 'Dante Alighieri' di Ravenna per vedere lo spettacolo su Alan Turing, una bellissima iniziativa che ci ha permesso di conoscere meglio la vita travagliata e geniale del matematico che riuscì a cambiare il corso della storia decifrando Enigma, una macchina che forniva informazioni in codice segreto ai nazisti. Per fare ciò il governo britannico riunì a Bletchley Park alcuni dei migliori matematici tra cui egli stesso e da qui nacque l'idea di costruire una macchina capace di provare automaticamente migliaia di combinazioni fino a trovare quella giusta.