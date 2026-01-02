Teatro Peppino Mazzotta e il genio di Alan Turing Appuntamento al Morlacchi
La stagione 25/26 del Teatro Morlacchi di Perugia presenta
La stagione 2526 del Teatro Morlacchi di Perugia ospita Enigma (Breaking the Code). Peppino Mazzotta è il protagonista dell'emozionante opera del drammaturgo inglese Hugh Whitemore: un omaggio al geniale matematico e pioniere dell'informatica Alan Turing, eroe del pensiero libero.
Peppino Mazzotta ridà vita al genio di Alan Turing.
Teatro, Peppino Mazzotta e il genio di Alan Turing. Appuntamento al Morlacchi - Peppino Mazzotta è il protagonista dell'emozionante opera del drammaturgo inglese Hugh Whitemore: un omaggio al gen ... perugiatoday.it
