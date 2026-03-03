Al via ‘Il gusto del lavoro’ in cucina | il progetto di crescita dedicato ai ragazzi con disabilità

È iniziato ‘Il gusto del lavoro’, un progetto rivolto ai giovani con disabilità che si svolge in una cucina appositamente allestita. Durante i laboratori, i partecipanti sperimentano diverse tecniche culinarie, imparano a preparare piatti e si confrontano con attività pratiche. Il progetto mira a favorire lo sviluppo di competenze e autonomia attraverso il coinvolgimento diretto nella preparazione dei pasti.

Laboratori, sapori e infinite possibilità. Ecco ‘Il gusto del lavoro’, un progetto innovativo dedicato ai ragazzi con disabilità, dove la cucina non è solo arte e creatività, ma anche strumento di crescita personale e autonomia. Inclusione lavorativa, aggregazione sociale, educazione, formazione, rigenerazione, contrasto alle disuguaglianze, ma anche il recupero della tradizione locale sono le principali finalità del progetto. Tra fornelli, ricette e sorrisi, i partecipanti scoprono il valore del lavoro, la gioia della collaborazione e il piacere di trasformare ingredienti semplici in esperienze straordinarie. Per la realizzazione... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Al via "Culture 4 All", il progetto di inclusione sociale e lavorativa per i ragazzi con disabilitàNella giornata del 19 gennaio 2026 ha preso piede ufficialmente l'iniziativa dedicata ai giovani con disabilità e sostenuto dalla Fondazione Roma Con...

Cultura e inclusione, a Monreale il progetto "La musica è di tutti" per i ragazzi con disabilitàPromuovere l'inclusione sociale e abbattere le barriere attraverso il linguaggio universale della musica.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Al via 'Il gusto del lavoro' in cucina...

Discussioni sull' argomento Toscana, al via il concorso per la miglior colomba artigianale: aperte le iscrizioni; Al via i lavori di riqualificazione della villa comunale di Pisticci; Test anti droga e alcol nei posti di lavoro; Georgica 2026: 28 e 29 marzo al Lido Po di Guastalla e Gualtieri.

POLITICHE SOCIOSANITARIE, AL VIA IL GUSTO DEL LAVORO IN CUCINA, NUOVO PROGETTO DI CRESCITA PERSONALE E AUTONOMIA DEDICATO AI RAGAZZI CON DISABILITÀCOLETTI: ATTIVITÀ DI GRANDE VALENZA SOCIALE PER L'INTERA COMUNITÀ. CONTRIBUTO DI 10 MILA EURO DAL COMUNE. IL PROGETTO INTENDE COINVOLGERE 300 GIOVANI, 100 ANZIANI E 100 FAMIGLIE, CON 50 VOLONTARI ... cronacacomune.it

Un piatto semplice ma dal gusto stratosferido, direttamente dalla Calabria le patate 'mpacchiuse, ma occhio non sono fritte ma al forno!!! - facebook.com facebook